При склеюванні різних деталей на виробництві та в побуті нерідко адгезив потрапляє на одяг, через що актуальним стає питання, як усунути клей з тканини, щоб не зіпсувати його? Засохла пляма виглядає негарно, звичайне прання не справляється з нею, і багатьом людям доводиться розлучатися з улюбленими предметами через неакуратність. Однак є дієві способи, як вивести клей з одягу, причому навіть без слідів та потертостей після маніпуляцій. Ділимося ними у статті – для цього достатньо підручних засобів, і тепер вам не доведеться викидати забруднену річ.

Як прибрати клей з одягу якщо це ПВА?

Насамперед, пам’ятайте, що рідкий клей усувається з тканини набагато простіше, ніж засохлий. Тому, якщо неприємність трапилася, вирішуйте проблему швидко: нанесіть на зіпсоване місце олію, почекайте деякий час і прополощіть річ мильною водою.

Способи, як випрати клей з одягу, якщо він уже засох:

Мильна вода. Для цього візьміть теплу воду, додайте до неї мило, покладіть у розчин тканину на 40 хвилин. Через цей час добре потріть забруднену частину одежною або старою зубною щіткою, а потім випрати і якісно прополощіть тканину.

Оцет. Він підійде для щільної тканини, наприклад, джинсової. Оцет використовують не в чистому вигляді, а розведеним водою. У розчин зануріть серветку, прикладіть до забрудненого місця, а через деякий час випрати в звичайному режимі.

Пар. Для цього підійде парогенератор або побутова праска з таким режимом. Суть полягає в тому, що клей треба розм’якшити, чому сприяє висока температура пари. Направте струмінь на забруднену ділянку одягу, потримайте деякий час і приберіть клей серветкою або вологою губкою з тканини.

Чим вивести гарячий клей з одягу?

Особливість термоклею полягає в тому, що він наноситься на поверхню, що обробляється в рідкому (розплавленому) стані, але дуже швидко засихає. Щоб прибрати його з тканини, можна використовувати такі способи:

Заморожування. Метод дії холодом добре працює для трикотажного одягу. Для цього покладіть забруднену річ у пакет та морозильну камеру. Дочекайтеся заморозки, вийміть виріб і зніміть застиглий адгезив. Холод робить клей тендітним, тому його можна легко видалити з поверхні. Однак після маніпуляції на одязі можуть залишитися білі плями, тому наступне прання є обов’язковим. Нагрівання. У цьому випадку ви доводите клей до рідкого (початкового) стану, щоб було легко зняти. Покладіть тканину на рівну поверхню плямою вгору, постеліть зверху бавовняний матеріал і починайте гладити забруднене місце попередньо нагрітою праскою. Ви повинні домогтися, щоб клей повністю залишився на тканині. Розчинник (найпопулярніший – ацетон). Для цього візьміть чисту серветку, змочіть її ацетоном і прикладіть до плями, яку залишив клей. Однак пам’ятайте, що спосіб підходить не для всіх тканин, особливо обережними треба бути з кольоровим одягом. Ацетон розчиняє барвники, тому після видалення клею ви можете отримати знебарвлену пляму.

Це далеко не всі ефективні способи, як прибрати засохлий клей з одягу. Для цього також використовують соду, лимонну кислоту, господарське мило, бензин, нашатирний спирт та інші склади. Перед використанням будь-якого способу обов’язково протестуйте його на невидимому зовнішньому ділянці тканини, щоб переконатися в його безпеці. Якщо вам потрібен якісний клей, замовити його можна на Lux-x.com. Компанія здійснює продаж оптом та в роздріб, забезпечує доставку по Україні. Щоб дізнатися про актуальні ціни та оформити замовлення, зателефонуйте або напишіть менеджерам – контакти є на офіційному сайті.