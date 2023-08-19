Термобілизна зараз вважається не примхою спортсменів, а реальною потребою всіх. Вона регулює температуру тіла, не дає людині пітніти й замерзати. Саме цими властивостями має володіти тканина для термобілизни, яку ви можете замовити на tkani-atlas.com.ua.

Особливості термобілизни

Щоб термобілизна була якісною та зручною, вона має відповідати декільком характеристикам. Серед них:

висока міцність і зносостійкість;

гарне проникнення повітря;

гігієнічність;

еластичність;

здатність зберігати тепло.

Термобілизна має бути приємною на дотик і не викликати роздратування. Вона відчувається як друга шкіра людини. Термобілизну часто застосовують спортсмени, щоб не перегріватися. Нею користуються люди, які йдуть у похід, підіймаються на гору тощо.

Який матеріал вибрати: огляд

Термобілизну можуть виготовляти із синтетичних і натуральних тканин. Оптимальний варіант — суміш із волокон різного походження. Найпоширеніші матеріали:

фліс — м’який, складається з поліестеру, теплий, має гарні гігроскопічні властивості, захищає від холоду, навіть коли намокає;

скуба — має пористу структуру, захищає від холоду й не пропускає воду;

термобіфлекс — складається з лайкри та поліаміду, гарно тягнеться й лягає, наче друга шкіра;

полар — складається з декількох шарів, де всередині трикотаж, а по боках використовують поліестер;

термополотно — структура складається наче з комірок (внутрішній шар займає бавовна, зовнішній — синтетичний матеріал, як-от поліефір, поліамід тощо).

Деякі з цих матеріалів можна використовувати і за низьких, і за високих температур — наприклад, полар. Спільне для будь-якого варіанту — правила догляду. Термобілизну можна прати тільки на делікатному режимі, заборонено використовувати агресивні засоби. Термобілизна — важлива складова гардеробу сучасної людини. Проте вона має відповідати всім переліченим властивостям: гріти, відводити вологу, регулювати температуру, не дратувати шкіру. Тоді одяг буде на всі сто виконувати свої задачі.