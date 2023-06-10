Перинатальний центр “Мати і дитина” після об’єднання з обласною дитячою лікарнею працюватиме у своєму приміщенні.

Про це повідомила під час брифінгу директорка обласного департаменту охорони Ольга Ярмоленко. За її словами, режим роботи закладу не змінюватимуть.

Ольга Ярмоленко запевнила, що працівників перинатального центру та дитячої лікарні не звільнятимуть. А от керівники цих закладів зможуть взяти участь у конкурсі на посаду керівника об’єднаної установи.

«Щодо існування перинатального центру матері і дитини, заклад залишається на тому самому місці, заклад зберігає свої функції та жоден працівник не буде звільнений. Лише змінюється юридична форма. Два заклади об’єднуються в один заклад, є ризик тільки для керівників цих установ. Обидва керівники зможуть взяти участь у конкурсі, щоб очолити новий заклад. Постановою Кабміну передбачено розробити спроможну мережу закладів охорони здоров’я. Передувало цьому те, щоб забезпечити закладу, який буде надавати якісну, доступну та безплатну медичну допомогу. Кожен рівень закладу передбачає певні медичні послуги. Заклади, які не увійдуть у спроможну мережу, також будуть працювати, вони будуть контрактуватися в Національній службі здоров’я, будуть надавати послуги відповідно до попиту в їхньому регіоні. Буває, що в одних закладах є хірурги, немає пацієнта, в інших – навпаки. Тому постановою Кабміну було доручено військовим адміністраціям розробити спроможну мережу».

Додамо, постановою Кабміну №174 передбачено розробити спроможну мережу закладів охорони здоров’я по всій Україні. До неї увійдуть заклади, які надаватимуть якісну та доступну медичну допомогу.