У спекотний літній сезон вбрання має бути не тільки стильним, а ще й комфортним. Зокрема, одяг повинен мати безліч вентиляційних отворів і бути у світлих тонах, щоб добре відбивати сонячне проміння. Тому я вирішила пошити для моєї маленької принцеси модний вільний топ з воланами та низьким вирізом на спині.

Для цього проекту я використала бамбуковий трикотаж. Це гіпоалергенний і дихаючий матеріал із натуральних волокон. Він ідеально підходить для пошиття одягу на літо. Приєднуйтесь до мене, і ми разом зшиємо топік для дівчинки.

Щоб пошити топ своїми руками вам знадобляться:

0.7 метра бамбукового трикотажу

Мереживна стрічка та поліефірна нитка

Кравецькі шпильки

Ножиці кравецькі або розкрійний ніж

Праска та прасувальна дошка

Промислова або побутова швейна машинка. Наявність оверлока також буде плюсом. Якщо ж у вас поки що немає жодної швейної техніки, але ви хотіли б нею обзавестися, тоді рекомендуємо вам ознайомитися з відмінним асортиментом промислових швейних машин та приладдя для шиття у магазині Сьюстар.

Попередньо треба випрати тканину і пропрасувати її відповідно до інструкції з догляду. Подібна операція називається декатуванням і проводиться з метою примусової усадки матеріалу, щоб уникнути проблем з усадкою надалі, після прання готового виробу.

Далі скачайте безкоштовну викрійку топу з сайту ZunesSewingTherapy. У моєму випадку я вибрала розмір топа в якому обхват грудей становить 66 сантиметрів, тому він добре підходить моїй дівчинці. Перед тим як вибрати розмір, виміряйте ширину грудної клітки дитини. Також врахуйте, що ця викрійка не включає припуски на шви.

Крок №1.

Роздрукуйте викрійку на принтері. Потім виріжте деталі за допомогою ножиць. Далі зберіть всі деталі разом і додайте до викрійки бажані припуски на шви. Оскільки бамбуковий трикотаж не обсипається, то волани та краї подолу можна залишити необробленими. Для горловини та рукавів я додала припуск 6 міліметрів (¼ дюйма), а для решти деталей — 10 міліметрів (⅜ дюйма). Припуск на підшивання низу дорівнює 12 міліметрів (½ дюйма).

Крок №2.

Складіть деталі спинки та переда топа лицьовими сторонами один до одного і зшийте плечові шви прямим рядком на вашій промисловій швейній машині. Зробити це можна і на оверлоку, шиючі чотиринитковим рядком.

Крок №3.

Тепер займемося воланами. Для початку сколіть шпильками кожен кінець деталі у вигляді кола лицьовими сторонами разом і зшийте на швейній машині. Через те що трикотаж не обсипається, я, зазвичай, просто залишаю краї необробленими — розпрасовую шов і йду далі.

Крок №4.

Якщо ж вас турбує центральний шов на заготовці, ви можете використати мереживну стрічку у великий рубчик, як зробила я, щоб приховати його.

Крок №5.

Коли волани будуть готові, примітайте їх на виріз горловини з урахуванням припусків на шви. Найкраще для цього завдання залучити оверлок. Якщо у вас немає краєобметувальної машини, то можна обійтися звичайним прямим рядком на промисловій швейній машині.

Крок №6.

Зараз нам потрібно підготувати заготівлю для окантування горловини. Візьміть ножиці кравецькі відріжте смужку тканини розміром 60 на 3 сантиметри. Обов’язково потрібно різати тканину по діагоналі, щоб отримати саме косу бейку. Після цього зшийте отриману трикотажну стрічку в кільце з припуском на шов 6 міліметрів (¼ дюйма), а потім розпрасуйте.

Крок №7.

Пришити косу бейку можна вручну, а саме зігнути її навпіл, приколоти шпильками до лицьового боку виробу і виконати прямий рядок на машині для шиття. Або можна використовувати з цією метою окантовувач у чотири складання, в тому випадку якщо ви шиєте саме на промисловій машині. Це дозволить вам обробити горловину швидше та якісніше.

Якщо ж ви пришиватимете бейку ручним способом, то після обріжте зайву тканину, підігніть краї бейки до вивороту і потім підшийте їх. Мені подобається робити підгинання приблизно на 1.5 міліметра.

Крок №8.

Після прикріплення бейки V-подібна форма горловини топу буде виглядати округлою. Тому, щоб вона знову виглядала як V, виверніть виріб навиворіт і складіть задній ліф навпіл. Ви помітите що бейка стирчить, тому виконайте рядок по окантовці прямо від центру спинки.

Крок №9.

Переходимо до бокових швів. Після зшивання їх на промисловій швейній машині я залишила краї припусків необробленими. За бажанням ви можете обметати зрізи на оверлоку.

Крок №10.

Тепер займемося окантовуванням пройм. Ми вже робили таку операцію на горловині. Спочатку, за допомогою кравецьких ножиць, виріжте 2 смужки тканини розміром 34 на 3 сантиметри. Далі використовуйте окантовувач або складіть бейку навпіл і приколіть її до лицьового боку виробу. Пришийте бейку на швейній машині. Обріжте зайву тканину, щоб плечі топу не були громіздкими. Потім підверніть краї бейки на виворітний бік і прошийте з припуском на шов 1.5 міліметра. Для цього можна використовувати лапку для відстрочки по краю відповідного розміру.

От і все! Наш проект добіг кінця. Тепер ви теж знаєте як зшити топ на дівчинку своїми руками та можете порадувати свою дитину стильною обновкою.