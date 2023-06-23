Як покарали працівників військкомату, котрі відправили тернополянина без підготовки на фронт, де він загинув

Працівники Тернопільського обласного та міського військкоматів притягнуті до дисциплінарної відповідальності. Триває досудове розслідування.

Ось що редакції “Тернопіль 1” повідомили в спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону:

“Здійснено низку слідчих дій. Зокрема, за результатами службового розслідування до дисциплінарної відповідальності притягнуто посадовців обласного і міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На цей час заплановано проведення судової військової експертизи з метою встановлення причинно-наслідкового зв’язку між діями військових посадових осіб та смертю Богдана Покітка”.

Нагадаємо, тернополянин Богдан Покітко загинув на фронті через місяць після мобілізації.

“Якщо людину без підготовки відправили “на нуль”, то піддали небезпеці не тільки його, але і, можливо, життя його побратимів. Я це критикую. Як гарматне м’ясо відправили людину”, – зазначив брат загиблого бійця, військовослужбовець ЗСУ Михайло Покітко.

Рідні загиблого заявляли про намір вимагати покарання для відповідальних за трагедію.