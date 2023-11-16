Наближається зима, яка за найпесимістичнішими прогнозами має стати найскладнішою в історії незалежної України.

Російська агресія неабияк виснажила об’єкти критичної інфраструктури ще минулого року, але силами комунальних служб найгіршого сценарію вдалося уникнути, але немає жодної гарантії, що безглузді обстріли не повторюватимуться знову, тому до аварійних блекаутів краще підготуватися заздалегідь.

Поради, які допоможуть не втрачати продуктивність

Торішні відключення світла відчутно позначилися на продуктивності тих, чия робота безпосередньо залежить від наявності електроенергії та підключення до Інтернету. Якщо зважити на той факт, що після початку повномасштабної війни сотні тисяч українців перейшли на фріланс, не зайвим буде передбачити будь-який сценарій розвитку подій цієї зими. Тут якраз і знадобляться базові навички тайм-менеджменту, щоб кожен наступний робочий день не таїв у собі інтригу подібно до ставки у Vip казино.

Перше, що необхідно подбати – це уважне вивчення графіків відключення електроенергії, а такі при необхідності безсумнівно з’являться. У період включення світла необхідно зарядити всі необхідні для роботи гаджети, а також отримати максимальну кількість інформації з інтернету, якщо вона необхідна для роботи. Епоха персональних комп’ютерів потроху відходить у минуле, тому не зайвим матиме простий ноутбук, здатний функціонувати якийсь час в автономному режимі.

Як показав минулий рік, сподіватися на мобільний інтернет також не варто. Відключення електроенергії спричиняє і відключення частини обладнання мобільних операторів, через що сигнал може слабшати до мінімуму. Нещодавно Мінцифри опублікувало цілу інструкцію, яка допоможе зберегти доступ до інтернету навіть під час блекауту. Щоправда, її секрет полягає в сучасній технології хPON, що базується на енергоощадних мережах. Українцям радять уточнювати про це у своїх провайдерів або залишати заявки на підключення. З цією технологією можна “оживити” роутер за допомогою повербанку та користуватися інтернетом навіть без світла.

У разі тривалих блекаутів

Як показала практика, відключення світла на навіть 5 і більше годин річ неприємна, але в цілому терпима, але все ж таки легше переноситься, якщо підготуватися заздалегідь. Часи змушують українців мати на такі випадки такі предмети тепер уже першої потреби:

Ліхтарики, свічки;

Запас їжі та води;

Альтернативні джерела енергії (повербанки, зарядні станції).

До тепла в приміщенні варто ставитись особливо уважно – необхідно щільно закривати двері та вікна, а також подбати про те, щоб ніде не було щілин. Не зайвим буде завжди матиме готівку, адже в умовах блекауту ви точно зіткнетеся з проблемами оплати покупок карткою. Сучасні LED-стрічки, світильники на батарейках та акумуляторах і навіть гірлянди допоможуть перечекати чергове відключення при світлі, під час якого можна спланувати все, що необхідно встигнути, коли настане ваша черга на включення.