Від 50 до 80 людей пенсійного віку з числа внутрішньо переміщених осіб щодня обслуговують у сервісному центрі Головного управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області, що на вулиці Лисенка, 1. Їм надають інформацію щодо порядку виплати пенсії, розміру виплати за віком, а також виплачують належну пенсію.

– На час дії воєнного стану внутрішньо переміщені особи можуть отримати пенсію в Ощадбанку, поштовому відділенні або нашому сервісному центрі, – каже Василь Дубовий, начальник управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області. – Якщо їхній банк не в змозі проводити виплати, то кошти можна отримати через будь-яке відділення Ощадбанку без відкриття відповідного рахунку. Внутрішньо переміщені особи, які отримували пенсію через поштове відділення зв’язку можуть отримати її в будь-якому місці України одним із двох способів: звернутися до будь-якого поштового відділення і виплату проведуть без задіяння інших організацій, або звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян, тобто сервісного центру, і виплата також буде проведена. Перелік відділів обслуговування громадян є на веб- порталі Пенсійного фонду України, на офіційній сторінці ГУ ПФУ у Тернопільській області у мережі «Фейсбук» і «Телеграм». Там же є адреси і телефони відповідних відділень Ощадного банку України в області. Процес отримання пенсій для переміщених осіб проводиться у найкоротші терміни. На території області є 18 сервісних центрів. Два у Тернополі – на вулиці Лисенка,1 і Кривоноса, 10. Та у кожному колишньому райцентрі.

Ті, хто тільки має оформити пенсію можуть подавати документи до Пенсійного фонду незалежно від місця їхнього проживання чи реєстрації. Також це можна зробити через веб-портал Пенсійного фонду України за допомогою свого цифрового підпису.