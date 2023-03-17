Житло — те місце, де людина відпочиває. Тільки в затишних умовах можна набратися сил для майбутніх звершень. Багато варіантів житла пропонує Київ зняти квартиру тут можна на будь-який смак. Портал нерухомості Country.ua дозволяє вибрати житло в столиці з будь-яким варіантом оздоблення. Перш ніж укласти договір оренди, варто впевнитися, що умови дійсно зручні.

Популярні напрямки сучасності

Певна категорія українців помилково вважає, що комфорт — це дороговизна оформлення. Але це далеко не завжди так: одних цілком влаштують спартанські умови, а інші почуватимуть себе незручно в розкішній двоярусній квартирі. Найбільш популярні стилі сучасності:

класичне оформлення;

модерн;

мінімалізм;

хай-тек.

Часто вибір оздоблення збігається з характером жильця або є його повною протилежністю. Перш за все варто особисто відвідати вибране житло, оцінити його зручність конкретно для себе.

Поради по стилю

Класику в оформленні житла частіше всього вибирають стримані люди. Головні ознаки стилю — правильні геометричні форми та простота. Якщо і використовується додаткове оздоблення, то воно неяскраве. Частіше всього серед матеріалів меблів переважає натуральне дерево.

Якщо орендоване житло невелике, то варто звернути увагу на стиль ретро. При такому оформленні інтер’єру можна відчувати себе спокійно та впевнено навіть після тяжкого робочого дня.

Творчі натури часто вибирають інтер’єр в східному стилі. Правильно вибране освітлення та декор додають затишку. Дуже стильними є меблі з бамбука, розсувні двері, ієрогліфи.

Сучасні молоді й активні люди відмінно почуваються в затишку, якщо орендована квартира оформлена в стилі хай-тек чи мінімалізму. В такому випадку переважають декоративні елементи з алюмінію, сталі, скла, використовується вбудована домашня техніка. Всього кілька хвилин потрібно, щоб знайти оголошення про оренду квартири на сайті Country.ua. Яскраві фотографії до кожного з варіантів та інша інформація дозволяють швидко прийняти оптимальне рішення.