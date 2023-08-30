Доходи легальних і нелегальних казино України. Відмінності ліцензійних сайтів, шкода незаконних казино для бюджету, ігрової індустрії, звичайних користувачів.

Нелегальні казино виводять з України мільярди гривень

За січень-червень 2023 р. гральний бізнес приніс українському бюджету майже 3 млрд грн податків. Сума виглядає значною. Однак, за оцінками Нацбанку, загальна ємність ігрового ринку України становить 12-15 млрд грн щомісяця! А за півроку – 72-90 млрд. Основна причина такої невідповідності – діяльність нелегальних казино і букмекерів.

За даними регулятора сфери гемблінгу держкомісії КРАІЛ, тільки у 2023 р. виявлено 750 незаконних гральних сайтів. А з початку 2022 р. – 1800! Водночас в Україні працює лише два ліцензійні букмекери і трохи більше десятка онлайн-казино. На кожен офіційно діючий сайт припадає близько сотні нелегальних! Тобто величезна маса живих грошей щорічно проходить повз держбюджет. До того ж діяльність неліцензійних сайтів несе небезпеку і для їхніх користувачів.

Відмінності легальних казино

Коротко опишемо, чим ліцензійні ігрові сайти відрізняються від незаконних. Наприклад, онлайн казино для отримання дозволу і в подальшій діяльності повинні відповідати таким вимогам:

відкрити україномовний сайт;

приймати виключно гривню;

мати статутний капітал 30 млн грн;

сплачувати всі податки плюс ліцензійний збір;

стягувати податки з виграшів користувачів;

верифікувати гравців, не допускати громадян з обмеженнями (вік, лудоманія);

використовувати сертифіковане ліцензійне обладнання;

офіційно працевлаштовувати співробітників;

діяти виключно в межах законодавства.

Виконати всі перераховані вимоги не так просто. А головне – багато хто просто не хоче витрачати кошти на ліцензування, платити податки, нести інші витрати. Тому легальних ігрових сайтів в Україні поки що небагато. Серед лідерів онлайн гемблінгу можна виділити Вбет казино, Космолот, Slotoking, Фавбет, Pin-Up.

Якої шкоди завдають нелегальні казино

Незаконні гральні сайти завдають шкоди:

бюджету;

легальним казино;

своїм користувачам.

Як відмічає гемблінг-експерт Meta.ua Андрій Рубан, нелегальні казино не платять жодних податків, зборів тощо. А ось шкода від них – величезна. Адже вони забирають частину ринку в легального бізнесу, знижуючи тим самим сукупну податкову базу.

Шкода для ліцензійних сайтів пояснюється недобросовісною конкуренцією. Неофіційним ресурсам не потрібно витрачати солідні кошти на статутний фонд, ліцензію, податки. Найчастіше у них проста реєстрація без автентифікації особистості. Вони заманюють великими бонусними пропозиціями. Звичайно, значна частина гравців йде до них. Внаслідок цього легальні казино зазнають прямих фінансових втрат.

Складніше з гравцями. На перший погляд, різноманітність ігрових ресурсів їм на користь. Адже вони можуть вибирати сайти з найкращими бонусними умовами, привабливими акціями. Реальність сумніша. Інтернет заповнений скаргами користувачів, які не змогли вивести виграні в нелегальних казино гроші.

Більшість неофіційних ігрових сайтів – відверто шахрайські. Вони взагалі не платять щасливим користувачам. Інші казино мають офшорні ліцензії – наприклад, Мальти. Як це допоможе гравцеві в разі невиплат? Він подасть позов до суду Мальти або Кюрасао? Навряд чи. Звичайно, казино – не засіб заробітку, а просто розвага. Але навіщо дарувати шахраям чесно виграні гроші? Набагато краще користуватися легальними сайтами.