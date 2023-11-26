Закінчується листопад, ось уже й Чорна П’ятниця – час знижок, реальних та не дуже. А також час велетенських витрат, про які більшість жалує ще два місяці по тому.

Як купити лише потрібне та не втратити всі гроші на фіктивні знижки – читайте нижче. Адже ці кошти ще знадобляться вам на новорічні розваги та улюблені слоти в онлайн казино https://b-p.com.ua.

Чому ми витрачаємо зайві гроші

Феномен Чорної П’ятниці побудований на людській психології. Спершу цілий місяць всім потенційним покупцям розповідають про чарівний час, коли відбуваються найбільші знижки за рік. Реклама з усіх сторін розказує, що Чорна П’ятниця – єдиний шанс стати щасливим, купивши все, що хотілося.

Ще задовго до вказаної дати крамниці починають давати знижки на другорядні товари, які цілий рік не могли розпродати. З кожним днем знижки стають більшими, щоб посилювати напругу.

А потім наступає Чорна П’ятниця. Коли виявляється, що реально потрібні речі – суттєвих знижок не знайти. Зато весь бюджет розходиться на купівлю непотребу, який дістався нам за -70%. У особливо важких випадках виявляється, що знижка -70% вираховувалася від ціни, піднятої вдвічі напередодні розпродажу.

Щоб уникнути подібних витрат – достатньо розуміти принципи розпродажу у Чорну П’ятницю. Та контролювати власні почуття, не дозволяючи собі вестися на неправдиві знижки.

ТОП-6 порад для Чорної П’ятниці

Визначте свій бюджет на купівлі.

Якщо виділити на покупки конкретну суму – складніше буде витратити більше. Всі гроші на інші витрати краще перевести на іншу картку, щоб виникало менше спокус.

Складіть список обов’язкових придбань.

Сюди відносяться подарунки для близьких. А також та техніка чи інші коштовні покупки, які були заплановані заздалегідь. Дуже часто, після визначення подібних пріоритетів – стає зрозуміло, що грошей на імпульсивні покупки не передбачається.

Заздалегідь перевірте цінники на найцікавіші для вас товари.

Майже всі магазина практикують відому фішку: перед розпродажем цінники підіймаються, щоб потім знизити їх до звичного рівня. Або ж реальна знижка становить 5-10% від суми. Якщо завчасно визначити реальну вартість товару – подібні “знижки” вас не обмануть.

Оцініть, що з минулорічних покупок так і не стало в пригоді.

Новорічний декор так і лежить на балконі? Одяг, придбаний на емоціях, чекає, коли його віднесуть на благодійність? Вафельниця і тостер включалися два рази за рік?

Провівши короткий моніторинг попередньої Чорної П’ятниці – можна одразу побачити сфери, покупки в яких для вас не мають сенсу.

Щоб згадати, що саме було куплено – можна переглянути чеки в онлайн банкінгу.

Не купуйте те, що не придбали б без знижки.

Вдаєтеся в питання, чи варто купувати річ? Запитайте себе, чи купили б її, якби знижки не було. Багато товарів ми купуємо тільки тому, що вони дешеві. Тому що де ще ви бачили блендер за 500 гривень чи такі кросівки за 700! Чи здатен цей товар зацікавити вас без знижки? Якщо ні – то й зі знижкою купувати його не треба.

Замовляйте покупки онлайн з-за кордону.

Більшість брендових товарів продаються в Україні зі значною націнкою. Якщо замовляти їх у країнах виробництва – вийде набагато дешевше, навіть з урахуванням оплати за доставлення. Також великі онлайн магазини на зразок Амазону чи 6pm проводять набагато суттєвіші розпродажі, ніж в Україні. Для замовлення онлайн за кордоном можна скористатися будь-якими мейл-форвардинговим сервісом. Подібні сервіси отримують вашу посилку у країні магазину та привозять в Україну. Можливі також додаткові послуги – на зразок розмитнення чи взагалі викупу товару за наданим вами посиланням.