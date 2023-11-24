Традиційно щомісяця передплатники найпростішого тарифу Playstation Plus мають можливість абсолютно безкоштовно забрати три ігри. В останні місяці подібні роздачі викликають чимало критики з боку своєї аудиторії, але, схоже, цього місяця ігромани залишилися задоволені принаймні одним проектом. В ігри вже можна пограти, а щоб їх не пропустити, необхідно додати їх до своєї бібліотеки до 5 грудня.

Aliens: Fireteam Elite

Першою грою став класичний шутер від третьої особи, випущений розробником зі студії Cold Iron у 2021 році. Незважаючи на простоту сюжету, де гравцеві доведеться битися з натовпами моторошних прибульців, гра отримала досить високі оцінки та більшість позитивних відгуків. Очевидно, дається взнаки і брак дійсно цікавих проектів у всесвіті Чужого. Однією з головних особливостей гри стало те, що проходження сюжетної лінії є в кооперативному режимі, що розкриває Aliens: Fireteam Elite по-новому, додаючи динаміки. Розробники детально підійшли до створення ворогів різного класу та забезпечили досить цікаву систему прокачування персонажів, а окремий режим “Орда” дозволить вдосталь повоювати з напарником, зачищаючи локації. Загалом гра не пропонує нічого нового і буде добре знайома шанувальникам жанру, яким не набридає одноманітність того, що відбувається на екрані. До речі, франшиза настільки розрослася, що Чужий дістався навіть ігрових автоматів – в онлайн казино Ельдорадо представлений слот Aliens від провайдера NetEnt.

Dragon Ball: The Breakers

Мабуть, цей проєкт викличе найменший інтерес аудиторії. Так повелося, що в щомісячних роздачах від Playstation обов’язково знайдеться місце для відверто прохідної гри. У листопаді це пригодницький екшен із всесвіту Dragon Ball від студії Dimps, що вийшов у жовтні 2022 року. Це багатокористувацька онлайн-гра, в якій гравці будуть поділені на дві команди – одні повинні нападати, інші захищати, якщо у двох словах. Гра виявилася не особливо популярною на старті продажів, тому з грою мережею іноді можуть виникнути проблеми через підбір гравців, а ще одним недоліком називають одвічну хворобу всіх ігор подібного жанру всюдисущий донат. Популярна платформа Metacritic, яка збирає відгуки навіть на відеоігри, зібрала всього 55 балів від гравців з усього світу.

Mafia 2

Справжньою перлиною роздачі у листопаді стала Mafia 2, яка по праву вважається найкращою частиною серії. Така собі GTA у кримінальному світі 40-х років з усіма атрибутами. Нещодавно передплатники Playstation Plus вже отримували аналогічним чином першу частину, тому саме час продовжити проходження. Підвищений інтерес до серії викликаний тим, що у 2020 році у світ вийшов ремастер двох легендарних частин із покращеною графічною складовою. Поліпшено ряд деталей:

Опрацьовано тіні та освітлення, звуки пострілів;

Додана підтримка 4K-дозвіл та HDR;

Оновлено сцени з діалогами.

Інша річ, що критики відзначають слабкий рівень поліпшень, проведених у другій частині через неабияку кількість технічних огріхів. Втім, переваги тут переважують – відмінний сюжет та унікальна атмосфера захоплюють навіть попри те, що оригінальна гра вийшла далекого 2010 року.