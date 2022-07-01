Як може виглядати Старий парк у Тернополі. ФОТО

Днями відбулося засідання конкурсної комісії, яка розглядала представлені архітекторами, урбаністами, ландшафтниками та активними громадянами концепції реконструкції Старого парку у Тернополі.

За результатами голосування, конкурсна комісія обрала три найкращі ескзні пропозиції реконструкції Старого парку (із 13-ти поданих).

«Трьом переможцям конкурсу у місячний термін запропоновано доопрацювати проєкти з врахуванням пропозицій членів конкурсної комісії. І вже на кінцевому засіданні комісії буде визначено переможця конкурсу та згодом – замовлено проектно-кошторисну документацію. Сама реалізація ідеї, тобто реконструкція Старого парку, відбудеться після нашої перемоги», – зазначає міський голова Сергій Надал.

За результатами голосування, серед кращих пропозицій обрано проєкт з порядковими номерами: 7 (код шифрування 731490), 3 (код шифрування 210112) та 4 (код шифрування 101010).

Переможцям конкурсу у місячний термін запропоновано доопрацювати їх ідеї з врахуванням наступних пропозицій:

· Організувати вхідну групу у парк з влаштуванням елементів Urban-парку;

· Опрацювати облаштування вхідної групи до центрального стадіону у єдиній концепції з проектом реконструкції Старого парку;

· Передбачити наявність двох дитячих майданчиків для дітей різної вікової групи, а також спортивних зон та елементів (вуличних тренажерів, скейт-парку, гірки тощо.);

· Передбачити місця для відпочинку людей, враховуючи фудкорти;

· У концепції врахувати місце розміщення існуючої Церкви як громадського закладу зі скупченням людей;

· Виключити з концепції розміщення кургану;

· Передбачити влаштування амфітеатру або літнього майданчика для проведення різних мистецьких подій;

· В проектів передбачити пішохідні алеї в межах існуючих, або зменшити площу існуючих пішохідних алей;

· Передбачити місця для паркування автомобілів та велодоріжку;

· У проекті громадський туалет передбачити існуючий біля центрального стадіону, проте врахувати доступ до нього для маломобільних груп населення;

· Для вшанування Захисників України передбачити створення алеї (локації) мініатюр різних епох з QR-кодами для зчитування інформації.

До вашої уваги надаємо декілька ескізних пропозицій переможців:

Проект з порядковим номером 7 (код шифрування 731490):

Проект з порядковим номером 3 (код шифрування 210112):

Проект з порядковим номером 4 (код шифрування 101010):