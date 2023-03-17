149 успішних проектів реалізують на Тернопільщині учасники програми «єРобота». Сюди входять і мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу. На кожен проект виділено грантову допомогу від 75 до 250 тисяч гривень на загальну суму майже 36 мільйонів.

Як відзначають у Тернопільському обласному центрі зайнятості, після втілення у життя цих проектів буде створено понад 370 нових робочих місць.

– З моменту старту програми у липні 2022 року 31 людина відкрила власну справу, 101 діючий підприємець та 18 юридичних осіб – розширюють свій бізнес, – розповіли у відділі організаційно-інформаційної роботи Тернопільського обласного центру зайнятості. – Найбільш поширені види діяльності – переробна промисловість, торгівля, надання послуг у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування. Також учасники програми будуть пекти хліб та хлібобулочну продукцію, виготовляти вироби з дерева та текстилю; армійські спальні мішки, напівфабрикати та дегідровану їжу для потреб ЗСУ, м’ясні вироби тощо. Завдяки мікрогрантам функціонуватимуть ресторани традиційної української, японської, італійської кухонь, екоферма, будинок для людей похилого віку, вокальна студія, кулінарна школа.

В обласному центрі зайнятості також зазначають, що переможці програми 2022 року уже активно реалізовують свої бізнес-ідеї та прийняли на роботу понад 120 краян. Майже мільйон грантових коштів повернуто у вигляді обов’язкових податків та зборів. Додаткову інформацію про програму «єРобота» можна отримати у Тернопільському обласному центрі зайнятості за телефонами: (0352) 23-49-82, (0352) 23-51-95, а також на каналі онлайн-підтримки в Telegram: @DCZ19_Ternopil.