Пільги готівкою можуть отримати жителі краю на опалювальний період.

Втім, для цього необхідно зробити спеціальне звернення в управління соціального захисту населення. Автоматично пільги надають у тільки безготівковій формі.

З першого жовтня змінився механізм надання пільг, – каже директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський. Втім, умови призначення залишилися незмінними.

«Пільги як і призначалися, так і призначаються відповідно до Законодавства України! З 1 жовтня змінився лише механізм надання пільг. З 1 жовтня 2019 року пільги на оплату житлово-комунальних послуг надаються у грошовій безготівковій чи готівковій формі відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 ,,Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі”. Пільги у безготівковій формі надаються усім пільговикам в автоматичному режимі, за прикладом безготівкового надання субсидій через Ощадбанк. Пільги нараховує місцеве управління соціального захисту, та передає відповідну інформацію Мінсоцполітики, Мінсоцполітики перераховує відповідні кошти Ощадбанку, а Ощадбанк перераховує кошти виконавцям комунальних послуг за кожного пільговика. Під час зміни системи надання пільг та субсидій можливі технічні помилки, тому у разі виникнення питань просимо звертатися до місцевого управління соціального захисту населення або до департаменту щодо: субсидій – 52-25-90, пільг – 52-06-60».

Отже, отримувати пільги готівкою є можливість, але про це необхідно вказати у заяві в управлінні соціального захисту населення ОДА. Виплачують грошові пільги через банк або Укрпошту.

Софія Романська