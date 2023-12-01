Велосипед — це чудовий засіб для пересування та активного відпочинку. Проте взимку, коли на вулиці холодно, сніг і ожеледиця, прогулянка на ньому може бути дещо складною. В зимову пору варто їздити лише на міцних, надійних велосипедах на кшталт байків бренду Marin https://veloplaneta.ua/company/manufactures/marin, а от як підготуватися до такої поїздки — читайте в цій статті.

Як підготуватися до велопрогулянки взимку

Щоб їзда на велосипеді снігом була безпечною та комфортною, важливо підготуватися самому та налаштувати свій байк. Для поїздки взимку варто одягнути 3 шари одягу (термобілизну, светр чи кофту, куртку).

Одяг має підходити за розміром та бути комфортним. Надавати перевагу варто яскравим речам, які будуть помітні іншим учасникам дорожнього руху.

Як підготувати велосипед до зими

Не менш важливим є й підготовка велосипеда до зимового сезону. Через холод механізми байка зношуються швидше ніж влітку, тому перед виїздом варто подбати про їхню справність. Також взимку рекомендується:

використовувати дискові гідравлічні гальма;

поставити зимову гуму на колеса;

регулярно змащувати агрегати та вузли байка, оскільки за мінусових температур олія починає густішати.

Особливу увагу варто приділити накачуванню шин. Якщо на вулиці незначна кількість снігу, тоді треба підвищити тиск до максимального. За наявності пухкого снігу на дорозі краще тримати тиск на середньому рівні. Якщо ж поїздка буде по щільному снігу, тоді тиск у шинах має бути мінімальним, адже це забезпечить надійне зчеплення з дорогою.

Як правильно їздити на велосипеді взимку

Навіть за належної підготовки поїздка на велосипеді взимку може бути небезпечною. Тому під час неї необхідно:

дещо відхилятися назад — адже є високий ризик наїхати переднім колесом на гору снігу або яму;

тримати руки на гальмівних ручках та підтримувати їх у стані готовності — для цього потрібно їх злегка затиснути та проїхати декілька метрів, робити це рекомендується через кожні 10-20 хвилин;

не робити різких рухів та не гальмувати раптово — щоб велосипед не пішов у занос варто спочатку натискати заднє гальмо, а потім м’яко затиснути переднє;

уникати їзди під бічним ухилом — таку ділянку краще пройти пішки.

Поїздка на велосипеді взимку — це чудовий спосіб зміцнити організм та відпочити, проте він потребує відповідальної підготовки. Придбати надійний байк для прогулянки взимку та якісні компоненти до нього можна в магазині Велопланета.