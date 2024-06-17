Дорожньо-транспортну пригоду, в яку потрапило двоє велосипедистів, зареєстрували працівники Тернопільського райуправління поліції в обласному центрі. Аварія трапилася 16 червня близько 22:40 на території парку імені “Тараса Шевченка”, поблизу пам’ятника Степану Бандері.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група поліції. У ході перевірки з’ясувалося, що невідома особа, керуючи велосипедом, зіткнулася з іншим двоколісним транспортним засобом, який їхав попереду.

Винуватець аварії втік. Його місцеперебування встановлюють слідчі поліції. 37-річного потерпілого бригада екстреної медичної допомоги із тілесними ушкодженнями доправила до травмпункту. За даним фактом відкрите кримінальне провадження відповідно до статті 291 (порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють очевидців даної автопригоди й просять деталі повідомити за номером 0977546313. Анонімність гарантується.