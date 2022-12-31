Як будуть вимикати електроенергію на Тернопільщині у перший тиждень нового року. ГРАФІК

У ВАТ «Тернопільобленерго» оновили стабілізаційний графік погодинних вимкнень електроенергії на тиждень з 2 по 8 січня 2022 року.

В цьому графіку, як і в попередньому, передбачається черговість вимкнення 6 через 3 години або 3 через 6 годин. Тобто, виходячи із погодинного навантаження на енергосистему, енергетики будуть корегувати це навантаження, вмикаючи або вимикаючи певну групу споживачів.

Енергетики наголошують, що групи споживачів залишаються незмінні, лише змінено період обмеження електропостачання.

В разі раціонального використання електричної енергії споживачами та дотримання Тернопільською областю доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання електричної енергії, енергетики намагатимуться відключати тільки основні черги.

Але, потрібно бути готовими і до застосування додаткових черг, при збільшення обсягу споживання електричної енергії або ж зменшенні дозволеної величини потужності на область.

Виходячи із доведених НЕК «Укренерго» лімітів споживання для Тернопільської області, важким залишається «проходження» нашою областю ранкових та вечірніх максимумів навантаження споживання електроенергії. Тому, в дані періоди, можливі також відхилення від даного стабілізаційного графіка.

Таким чином, споживачам варто орієнтуватися на основні та додаткові черги. Якщо ж електрична енергія ввімкнулась раніше, або вимкнулась пізніше – це не означає зміщення Графіка погодинних відключень. Це свідчить про те, що наразі немає необхідності відключати додаткову чергу.

Енергетики наголошують, що електроенергію потрібно використовувати розсудливо, не вмикати енергоємні прилади одночасно, а користуватись ними лише за потреби та максимально мінімізувати споживання електроенергії з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.