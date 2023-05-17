Жителям Тернопільщини, майно яких пошкодилося через ракетний обстріл росіян, компенсують збитки.

Про це на брифінгу повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. Для цього людям необхідно написати відповідні звернення.

Збитки відшкодовуватимуть через програму «Є відновлення». Людям, які постраждали через російський ракетний обстріл, необхідно звернутися у поліцію.

«Хто постраждав від ракетної атаки на Тернопільщину, необхідне звернення. Ми не можемо самостійно все визначити. Далі вносимо вас у систему «Є-відновлення», ви зможете отримати відшкодування на власне житло. Прийнято рішення щодо виділення певної суми коштів, ми визначаємо збитки. Можливо, в когось вибиті шибки, вибиті вікна, чи двері, звертайтеся, ми в найкоротший термін розглянемо його, внесемо у систему. Без вашого звернення ми нічого не зможемо зробити. Поки комісія не огляне, рекомендовано все залишати, як є, не прибирати», – зазначив Володимир Труш.

Збитки компенсовуватимуть через програму «Є відновлення», яка вже діє, а також шляхом репарацій після перемоги. Також передбачено виділення коштів з бюджетів місцевого самоврядування.