Цими днями завершила свою роботу конкурсна комісія з вибору кращої концепції реконструкції Старого парку у Тернополі.

Після отримання шістьох доопрацьованих проєктів з врахуванням усіх пропозицій членів конкурсної комісії, 11 серпня на завершальному засіданні комісії було обрано переможця конкурсу.

«Сьогодні ми визначили найкращу пропозицію майбутньої реконструкції Старого парку у Тернополі. Попередньо комісія направила авторам кращих ескізних проєктів рекомендації, які слід врахувати і доповнити ними проєкти. Автори дослухалися до усіх правок і направили нам вже оновлені пропозиції. Загалом комісія розглядала шість доопрацьованих пропозицій, серед яких обрала переможця, – розповідає міський голова Сергій Надал. – В автора найкращої концепції реконструкції парку ми замовимо проєктно-кошторисну документацію, а вже після завершення війни та здобуття Україною перемоги будемо виконувати усі подальші заходи з реалізації проєкту. Приємно відзначити, що до участі в конкурсі долучилися не лише місцеві архітектори та проєктанти, а також фахівці з Дніпра, Маріуполя, Львова, Хмельницького та інших українських міст».

Згідно з рішенням конкурсної комісії, переможцем конкурсу визначено проєкт організації «Ulun architects» (автор Вадим Милостюк) з м. Дніпра, відповідно до концепції якого в оновленому парку передбачені: місця для вшанування українських Героїв, локації для відпочинку молоді з врахуванням фудкорту, пішохідні алеї, велодоріжки, спортивні і дитячі майданчики, територія для проведення різноманітних культурних та мистецьких подій тощо.

Візуалізації роботи проєкту-переможця додаються.