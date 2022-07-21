Яблучні чипси фермерського господарства «ГАДЗ» тепер – в оновленому дизайні.

Про це повідомили на сторінці компанії.

– Відтепер наше пакування ще більш яскраве та оригінальне. Кожен графічний елемент, кожен колір, використаний в новому дизайні є відображенням філософії компанії. Оновлене упаковування виготовлене з більш міцного матеріалу для надійного зберігання та транспортування продукції. Стильний, оновлений дизайн пачки допоможе покупцеві знайти свою улюблену продукцію серед великого асортименту на торгових полицях. Єдина річ, що залишилася без змін – безкомпромісна якість, ціна та смак яблучних чіпсів, – повідомляють у ФГ «ГАДЗ».

Продукцію фермерського господарства можна придбати на сайті компанії, національних мережах магазинів «Сільпо» та «Новус», а також інших регіональних та локальних мережах.