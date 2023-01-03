“Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути “ні” боюсь”: Михайло Діанов відверто розповів про особисте. ВІДЕО

Захисник Азовсталі, старший сержант 36-ї бригади морської піхоти Михайло Діанов розповів про особисте життя і про те, що все ще тяжко переживає розлучення з дружиною Ольгою, з якою розлучився 12 років тому.

Про це він розповів в інтерв’ю Олексію Суханову, пише NV.UA.

Діанов зізнався, що вважає себе винним у розлученні з коханою жінкою.

«Я сам винен у тому, що ми розлучилися. Я такий, гулящий трохи був. Вона — чудова жінка, вона супер», — сказав він.

Український захисник додав, що все ще любить колишню дружину.

«Після розлучення роки два місця собі не знаходив. Я і зараз за нею сумую, я її дуже люблю досі. Я однолюб. Але ми разом не будемо, тому що ми різні», — зізнався Діанов.

Дочка українського захисника Катерина, у свою чергу, зазначила, що її мати дуже переживала за колишнього чоловіка, коли він перебував у російському полоні. Після розлучення Ольга все ще живе сама, але, незважаючи на це, як вважає Діанов, є величезний шанс, що вона відмовить йому, якщо він запропонує відновити їхні стосунки.

«Я не знаю, чи вона любить мене, але вона сама. Я її люблю. Я боюся їй зробити пропозицію. Я боюся почути «ні». Шанс є такий, величезний. Я вже одного разу пережив розлучення з нею, і якщо вона скаже «ні», то це буде те саме, що знову розлучитися. Я не боюсь ворога, не боюсь бійки, а ось від неї почути «ні» боюсь. Не спитаю — не почую «ні», — додав він.