Вже за кілька годин: рух транспорту на одній з розв’язок Тернополя змінять

Від 10-го червня, з 20:30 години, розпочинається вкладання нового шару асфальтобетонного покриття на проїжджій частині транспортної розв’язки вулиць Богдана Хмельницького, Соломії Крушельницької та Родини Барвінських.

Під час виконання ремонтних робіт рух громадського транспорту, що курсує через вулиці Соломії Крушельницької, буде дещо змінено, а саме: рух громадського транспорту здійснюватиметься через вулицю Вояків дивізії “Галичина”. Рух усіх інших транспортних засобів здійснюватиметься по смугах.

Про це повідомляють у патрульній поліції.

“Кермуйте відповідально, слідкуйте за дорожньою обстановкою та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху”, – звертаються до громадян правоохоронці.