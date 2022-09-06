У Мадриді в Іспанії відкрили персональну виставку художника з Бережан Олега Шупляка. Експозиція має назву “Обійняти неосяжне”.

Художник розповів, що у відкритті виставки він брав участь в онлайн-режимі, так спілкувався з відвідувачами експозиції. Про це повідомляє Суспільне.

За словами Олега Шупляка, частина картин перебувала в Іспанії майже два роки.

“Ще у 2020 році деякі картини експонували у Мадриді, а далі планували везти їх в інші міста Іспанії, щоб показати людям. Але поширення коронавірусу змінило плани. А зараз, коли почалася повномасштабна війна в Україні, закордоном зріс запит на українське і ці картини знову вирішили представити на виставці”, – розповідає митець.

Художник каже, що організацією експозиції займався голова Крайової Управи СУМ в Іспанії Орест Антошків. Приміщення надали безкоштовно у Centro Municipal De Las Artes Buero Vallejo. Олег Шупляк також додав до цієї виставки нові картини.

“Ми представили роботи різних періодів моєї творчості. На виставці є картини із серій “Двовзори”, “Український космос”. Також є твори і з нової серії на військову тематику – “Україна у війні”, до якої увійшло близько десятка творів. Серед відвідувачів виставки було чимало українців”, – розповідає Олег Шупляк.

За словами митця, всього на виставці представили майже 50 картин. Експозицію може безкоштовно переглянути кожен охочий з 9 до 21 години у будні, та з 9 до 15 години у суботу та неділю.

Діятиме експозиція картин Олега Шупляка до 30 вересня.