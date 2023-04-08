На Тернопільщині жінки вишивають сорочку для пам’ятника Тарасу Шевченку в Бережанах.

Про це Суспільному повідомила голова громадської організації “Український розмовний клуб “Файно” Оксана Муравльова, яка через повномасштабне вторгнення переїхала з Краматорська в Бережани.

За її словами, ідея вишити сорочку для пам’ятника Тарасу Шевченку народилася ще в Краматорську на Донеччині. За основу взяли текстову вишивку.

“Це узор, в якому закодоване ім’я та дата народження Кобзаря. Ці елементи й лягли в основу орнаменту. В Краматорську ми 5 разів одягали сорочку, яку вишили для пам’ятника Шевченку. Потім привезли її до Бережан. І вперше одягнули її на пам’ятник Тарасу Шевченку на День вишиванки у 2022 році, доповнивши композицію українським прапором. Вдягали її й на День незалежності України та в день народження Кобзаря і день його смерті. У Бережанах Шевченкові пам’ятник більший, ніж у Краматорську, і наша сорочка для нього трохи замала, тому вирішили вишити більшу”, – розповіла жінка.

Оксана Муравльова каже, до створення нової сорочки долучаються волонтери з місцевого центру, переселенці та всі охочі.

“Ми принесли частину вишиванки до музею та розпочали там роботу з кількома жінками. Виявилося, що серед місцевих жителів є багато охочих долучитися до цього проєкту і вишивати сорочку для Шевченка. Тому ми склали список і кожен вишиває почергово. До кінця квітня вже все розписано”.

Оксана Муравльова каже, після перемоги менша вишиванка знову повернеться до Краматорська, а бережанці матимуть свою.

“Мета ГО “Український розмовний клуб “Файно” – єднання через спільну працю”, – розповіла жінка.