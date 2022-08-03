Випускниця з Тернополя склала мультитест на максимальні 600 балів. Йдеться про Софію Мельник, випускницю Тернопільської Української гімназії імені Франка.

У коментарі ZAXID.NET директорка департаменту освіти Тернопільської ОВА Ольга Хома додала, що наразі це перший в області випадок, коли випускниця склала мультитест на 600 балів. Поки що відомі результати не всіх випускників, тож з часом цей список рекордсменів може збільшитись.

Про перший в області рекордний результат повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш в вівторок, 2 серпня.

«Софія Мельник – випускниця Тернопільської Української гімназії ім. І. Франка – здобула максимальну кількість балів з української мови, математики та історії України. У підсумку – 600 балів на національному мультипредметному тесті. Пишаємося нашою молоддю», – зазначив він.

Наразі Софія Мельник не єдина в Україні випускниця, яка склала мультитест на максимальний бал. 28 липня директорка черкаського колегіуму «Берегиня» повідомила, що дві випускниці цього закладу Дарина Молчанова та Яна Стовбир також набрали по 600 балів.

Зазначимо, що цьогоріч у зв’язку з війною ЗНО проводили у новому форматі. Випускники складали лише один тест, що містив 60 завдань з української мови, історії України та математики. На виконання завдань відводили 120 хвилин. Максимум за кожен предмет можна було отримати 200 балів, як і на ЗНО.