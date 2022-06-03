Випускники з Тернопільщини присвятили вальс тим, хто назавжди залишиться одинадцятикласником. ФОТО, ВІДЕО

На Тернопільщині випускники школи свій вальс присвятили тим, хто назавжди залишаться одинадцятикласниками.

Про це Суспільному розповіла вчителька української мови Галина Ворона.

За її словами, разом із заступницею директора Ірини Музики вони запропонували ідею зняти цей вальс на відео.

“Ми вирішили, що свій вальс випускники затанцюють у полі, адже багато шкіл України зруйновано. Наступна локація – стадіон. Місце для сильних духом і фізично. А саме такою є українська молодь. Наприкінці композиції кроки вальсу ми виконували самостійно, без партнерів, адже багато випускників роз’їхались по світу і ця страшна війна роз’єднала безліч українських пар”, – каже Галина Ворона.

За словами Ірини Музики, вчителі, які утворюють захисне коло – є символом надійного освітянського тилу.

“Наш соціальний ролик закінчується життєствердно – ми віримо у нашу перемогу”, – розповіла заступниця директора Хоростківської школи №2 Ірина Музика.

Одинадцятикласниця Христина Савіцька каже, цей вальс для неї був особливим.

“Під час зйомки мені не було складно, адже ми всі переживали ці відчуття – страху, хвилювання, гніву. Але ми раді, що під час війни та поміж звуків сирен ми змогли затанцювати останній шкільний вальс, який присвячуємо тим, хто назавжди залишився одинадцятикласниками”, – розповіла Христина Савіцька.

Відео опублікували 25-го травня. Його уже переглянули майже 17 тисяч людей.