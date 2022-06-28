Випускники з Тернопільщини передали для бійців ЗСУ кошти і янголів-охоронців. ФОТО

Випускники Чортківська гімназія імені Маркіяна Шашкевича передали в гуманітарний штаб, який діє при міській раді, 10 300 гривень на потреби воїнів із Чортківської громади, котрі зараз боронять Україну від російських окупантів.

Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Окрім того, одинадцятикласники власноруч виготовили ангелів-охоронців для бійців, намалювали малюнки та написали мотивуючого листа із проханням берегти себе та швидше повертатися до рідного міста.

Нагадаймо, раніше таку ініціативу проявили випускники Чортківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2.

Крім того, у Тернополі дітки замість випускного у садочку передали кошти на допомогу захисникам.