Війна змінює пріоритети. Навіть маленькі українці розуміють, що захисники на фронті потребують нашої згуртованості та допомоги.

Так і на Тернопіллі – деякі діти відмовились від святкування заради військових, пишуть Тернополяни.

Про це в соцмережі «Фейсбук» пише і Світлана Гуменна, донька якої вчора могла веселитися іншими дітками на випускному в дитячому садку, якби не війна…

«Моя дитина не пішла сьогодні на випускний. Не тому, що недостатньо коштів. Не тому, що не любить вихователів. А тому, що ці кошти пішли для нашого захисника, Дмитріва Івана. Бо. Для їхнього підрозділу потрібні активні навушники в умовах бойових дій. Потрібно 7-8 шт, вартість 1 пари навушників 5-6 тис. грн. Гуртує усіх наш староста, Лев Водяний. Знаємо, що зараз всім нелегко. Але пріоритети під час війни – єдині», — йдеться у її дописі.

Тож якщо ви бажаєте долучитися до доброї справи — переказуйте кошти на спеціальну картку: 4149499120312150 (Яцишин Оксана Степанівна). Усі зібрані гроші будуть спрямовані на посильну допомогу тим, хто зараз зі зброєю в руках стоїть на сторожі нашого сну, хто готовий до останнього подиху боронити рідну землю від ворога.