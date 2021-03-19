Випускники початкової та базової загальної середньої освіти цього року вдруге звільнені від Державної підсумкової атестації. Відповідний наказ видало Міністерство освіти і науки України на початку березня.

– 4 і 9 класи є випускними, – коментує Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки Тернопільської міськради. – У зв’язку з пандемією минулого року відмінили ДПА. Вже є наказ МОН від 3 березня про те, що в цьому навчальному році також відмінена ДПА. Діти будуть писати підсумкові контрольні.

У Міністерстві освіти пояснюють, що пунктом 6 розділу IV Порядку проведення ДПА встановлено, що здобувачі освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природного та техногенного походження, звільняються від атестації за рішенням МОН або місцевих органів управління освітою. У цьому ж докумені вказано, що здобувачам освіти, звільненим від атестації, у відповідному документі про освіту записують: “звільнений(а)”.

Відповідно до позицій 32 та 33 розділу ІІ Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій, перевищення порогового рівня захворюваності людей на грип, гострі респіраторні вірусні захворювання удвічі і більше разів протягом періоду понад 2 тижні у двох та більше адміністративних районах, містах або в цілому по країні, інфекційні захворювання людей невиявленої етіології віднесено до надзвичайних ситуацій природного характеру.

Зважаючи на це, МОН звільнило від проходження державної підсумкової атестації здобувачів закладів загальної середньої освіти 4-х і 9-х класів у 2020/2021 навчальному році.