Західноукраїнський університет закликає підписати петицію про присвоєння звання Героя України (посмертно) випускнику навчального закладу Сергію Васильовичу Яцуху.

Військовослужбовець Сергій Яцух народився 6 серпня 1990 року у с.Святець Хмельницької області. Він працював державним інспектором митного поста «Нові Яриловичі» Чернігівської митниці та проживав у м.Чернігів. Сергій був завжди сумлінним та відповідальним працівником, доброю й світлою людиною, патріотом своєї країни.

З початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем захищати Батьківщину у складі 21-го окремого стрілецького батальйону Збройних Сил України, так як вважав, що це його обов’язок. Разом із побратимами боронив Чернігівщину, він був справжнім воїном, людиною слова, зразком незламності та міцності духу, вірним військовій присязі.

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Сергій Яцух посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Загинув 16 березня 2022 року у боях з російськими окупантами в с. Новоселівці, захищаючи м. Чернігів. Сергій отримав смертельні поранення внаслідок ворожого мінометного обстрілу. Відстоюючи та захищаючи право на наше з вами безпечне життя, він віддав своє, не шкодуючи, пожертвував собою заради перемоги!

Посилання на петицію: https://petition.president.gov.ua/petition/190454

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