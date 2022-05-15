Виявив стійкість і мужність: ще один Герой з Тернопільщини поклав життя за Україну

Тернопільщина втратила ще одного Героя – у боях за Україну загинув Євген Безкровний, житель Мельнице-Подільської територіальної громади.

Євген, виявивши стійкість і мужність, 12 травня поклав своє життя за рідну Україну. Про сумну новину повідомив начальник другого відділу Чортківського районного територіального центру комплектуванні і соціальної підтримки, підполковник Богдан Вербіцький, пише тижневик “Номер один“.

Євген свідомо обрав службу в Збройних Силах України і в перші дні війни пішов захищати рідну землю від ненависних рашистів.

– Словами важко загоїти у серці болючу рану втрати. Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною. Вічна слава і світла пам’ять нашому Герою, – зазначив Богдан Вербіцький.

Вічна пам’ять! Слава Україні! Героям слава!