Вчора відбулося перше засідання робочої групи щодо вивчення правомірності використання комплексу споруд святині Почаївської Свято-Успенської лаври, створеної на розпорядження голови Тернопільської обласної ради.

Ключове завдання робочої групи – розірвати угоду і вигнати з Почаївської Свято-Успенської лаври московський патріархат як церкву ворога і агресора.Про це розповів голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Засідання групи пройшло під головуванням Олега Сиротюка. Окрім депутатів Тернопільської обласної ради від різних фракцій, були присутні також представники Тернопільської обласної військової адміністрації, обласного управління майна, нацполіції, прокуратури, Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, органів місцевого самоврядування.

– Почаївська Успенська лавра на Кременеччині – друга після Києво-Печерської лаври найбільша православна святиня в Україні. До комплексу Почаївської лаври входить близько двох десятків споруд, зведених на 12-ти гектарах землі. До пам’яток архітектури національного значення належать лише шість будівель, які займають земельну ділянку більше двох гектарів і перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, а власником комплексу споруд є держава. У користування Українській православній церкві московського патріархату Почаївську лавру передали у 2003 році. Договір про оренду уклали на 49 років,– каже Михайло Головко.

Очільник обласної ради зазначає, що це більш як 12 га нашої землі – у постійному користуванні московитами.

– Та в документах в жодному місці не вказано про приналежність УПЦ до московського патріархату. Йдеться лише про Українську православну церкву. Тобто під прикриттям релігійної організації діє останній форпост на Заході нашої держави із великим стратегічним значенням. Це – центр управління “рускава міра”, який має розповсюдження і на Волині, і в Білорусі, і в Польщі,– говорить Михайло Головко. – Саме тому нашою політичною силою неодноразово піднімалися питання і щодо перейменування цієї ворожої структури (ще в часи моєї каденції у Верховній Раді), а в минулому році, в березні, ми зареєстрували законопроект про заборону московського патріархату в Україні, також ініціювали збір підписів на підтримку цього законопроекту. Зібравши 100 тисяч підписів, на сесії Тернопільської обласної ради у серпні минулого року проголосували відповідне звернення до керівництва держави. Попри відчутний саботаж від певних гілок влади, зокрема Міністерства юстиції, попри відсутність політичної волі у парламентарів, ми продовжуємо наполегливо відстоювати свою позицію.

Михайло Головко зазначає, що черговий крок у напрямку делегалізації ворожої структури – створення робочої групи.

– Наразі ретельно вивчаємо документи, факти порушень використання землі та розглядаємо усі можливі передумови та обставини для розірвання договору та визнання його нікчемним, – каже Михайло Головко.– Сподіваюся, у всесторонньому контакті вдасться напрацювати пропозиції, знайти підстави, причини для реалізації цих юридичних кроків – змусити Міністерство культури розірвати угоду із агентурою кремля.

Головне завдання – усунути московський патріархат.

– Після цього ми відчуємо, як стабілізуються політичні настрої і питання конфесійної приналежності святині вирішиться мирно і безконфліктно. Адже головний провокатор роздору – зникне назавжди. А для нашої області, яка є стійкою, патріотично-монолітною, проукраїнською відновиться історична справедливість, – додає Михайло Головко.