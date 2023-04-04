Вигнати московських попів з Почаївської Лаври: у парламенті зареєстрували законопроект

У Верховній Раді пропонують розірвати з Українською православною церквою московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

УПЦ МП можуть вигнати ще й з Почаївської лаври, в Парламенті зареєстрували відповідний проєкт постанови, передає Depo.Хмельницький.

Кабміну пропонуватимуть розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.

Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської солідарності” і групи “За майбутнє”.

Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.