У Верховній Раді пропонують розірвати з Українською православною церквою московського патріархату договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
УПЦ МП можуть вигнати ще й з Почаївської лаври, в Парламенті зареєстрували відповідний проєкт постанови, передає Depo.Хмельницький.
Кабміну пропонуватимуть розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
Його подали депутати від різних фракцій і груп – зокрема, від “Слуги народу”, “Голосу”, “Європейської солідарності” і групи “За майбутнє”.
Наразі текст документа на сайті Ради відсутній.