Видаткову частину бюджету Тернопільської громади на 2021 рік збільшили майже на 182 мільйони гривень. Це стало можливо завдяки додатковим надходженням за рахунок акцизного податку на вироблене та ввезене пальне, кошти від договорів про пайову участь та міжбюджетні трансферти.

Відповідні зміни прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету третього березня. На що витратять ці кошти розповіла заступник міського голови Вікторія Остапчук.

– Ці кошти направлені на фінансування закладів освіти у сумі 26 мільйонів 469,6 тисяч гривень, з яких на виплату зарплати закладам освіти – 14 мільйонів 954,2 тисячі гривень, – повідомила Вікторія Остапчук. – На заклади охорони здоров’я – 8 мільйонів 355,8 тисяч гривень, на управління ЖКГ – 86 мільйонів 740,9 тисяч, з яких 71 мільйон 461,9 тисяч – субвенційні кошти на Гаївський міст. На заклади фізкультури і спорту – 33 мільйони 473,7 тисяч, з яких на будівництво Палацу спорту – 27,2 мільйони. Міській раді направлено 7 мільйонів 850 тисяч, з яких на встановлення межі міста – 1,5 мільйона, на розробку містобудівної документації по землях для учасників АТО в напрямку Львівської траси – 700 тисяч, на концепцію електронного урядування – запуск мобільного додатку кабінету мешканця – 1 мільйон гривень, на план сталої міської мобільності – 1,5 мільйона. Фінансовому управлінню – 13 мільйонів 450,3 тисячі, з яких на програму «Водна арена» – 10,5 мільйона, програму обороноздатності – 1 мільйон, програму «Безпечне місто» – 800 тисяч гривень, програму співпраці з ОДПІ – 400 тисяч. На заклади культури і мистецтва – 1 мільйон 867 тисяч гривень, соцзахисту – 3 мільйони 28,1 тисячі та фонду комунального майна на капремонт приміщень, які перебувають у комунальній власності – 824 тисячі гривень.

Запропоновані зміни члени виконкому підтримали. Проект рішення винесуть також на розгляд сесії, яка відбудеться 5 березня.