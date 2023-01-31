Про мертвого товариша на лінію “102” повідомив житель Тернополя. Тіло знайомого, який жив у одній із кімнат його квартири, тернополянин побачив 28 січня близько 11:30. Судово-медичний експерт виявив на тілі 69-річного чоловіка численні тілесні ушкодження.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами працівники карного розшуку встановили осіб, причетних до смерті потерпілого. Це тернополяни, 1982 та 1986 років народження.

У ході розслідування стало відомо, що впродовж двох днів чоловіки після розпивання спиртних напоїв приходили на вулицю Київську, де проживав їхній товариш, та вибивали у нього зізнання про причетність до крадіжки. Зловмисники були переконані, що потерпілий в одного із них викрав 1500 гривень.

Після чергового побиття чоловік помер. Підозрюваним уже оголосили підозру згідно із частиною 2 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.