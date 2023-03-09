Сьогодні вдосвіта над Тернопільщиною збили російську ракету. На щастя, обійшлося без жертв, проте пошкоджені будівлі.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Труш.

“Минула ніч була складною для українців.

Щодо ситуації на Тернопільщині.

На території Підгаєцької громади Тернопільського району зафіксовано падіння уламків ракети. Вибухом пошкоджено 5 будівель, одна з яких житлова. Жертв та потерпілих немає.

За результатами огляду уламків вибухотехніками небезпечних частин не виявлено, проте місце події може бути уражене залишками ракетного палива”, – розповів Володимир Труш.

На місці події працюють оперативно-слідчі групи УСБУ та ГУ НП в області, а також фахівці ГУ ДСНС, з метою встановлення маркування ракети та збору речових доказів.

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