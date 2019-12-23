У чотирьох об’єднаних територіальних громадах на Тернопільщині обирали голів і депутатів.

Зокрема, вибори відбулися у Великобірківській громаді Тернопільського району, Млиновецькій (Зборівський район), Нараївській (Бережанський р-н), Вікнянській громаді (Гусятинський р-н). Під час голосування не обійшлося без порушень.

Це перші та додаткові вибори до ОТГ, брали участь у яких 72 кандидати у 26 виборчих округах і 5 кандидатів на сільського голову, – розповідає директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик. Порушення здебільшого стосувалося нестачі виборчих скриньок і кабінок для голосування.

«На виборчі дільниці 610926 (с. Малий Ходачків, будинок культури) не вистачало стаціонарних виборчих скриньок. Члени комісії, які були визначені для організації голосування за місцем перебування, за словами голови ДВК, поїхали з двома переносними скриньками. Були випадки, коли виборці приходили без паспорта, було намагання видати бюлетені – ми роз’яснили, виборці повернулись додому за документами. На даній виборчій дільниці від близько 10 год. ранку не працювало стаціонарне опалення. На виборчій дільниці 610455 (с. Тустоголови, Млиновецька ОТГ), була нестача стаціонарних та переносних виборчих скриньок, протокол підготовчого засідання непідписаний і складений некоректно».

На виборах до Великобірківської ОТГ переміг позапартійний підприємець Любомир Ковч. Він здобув понад 70% виборців.

Софія Романська