Вважався зниклим безвісти з січня: на Тернопільщині попрощаються з Героєм, котрий загинув під Бахмутом

Підтвердилася інформація про загибель захисника з Тернопільщини Володимира Нестеровича.

Сумну звістку повідомили на сторінці Копичинецької громади.

“З болем сповіщаємо про чергову жахливу звістку, яка надійшла у нашу громаду. З 30.01.2023 військовослужбовець Нестерович Володимир Володимирович, (30.07.1985 року народження, з с.Теклівка) вважався зниклим безвісти, поблизу н. п. Кліщіївка, Бахмутського району. Та вже сьогодні, 14 листопада, підтвердилось найжахливіше, захищаючи рідну Україну, виконуючи важливе завдання, загинув наш Герой. Він був щирим, порядним, добрим, чуйним та справжнім, вірним товаришем і побратимом.

Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким Воїна.

Нехай добрий, світлий спомин про Володимира назавжди залишиться в пам’яті рідних, колег та усіх хто знав його, любив і шанував”, – ідеться у повідомленні.

Завтра, 16 листопада, тіло бійця привезуть у рідну домівку. Мешканців просять зустріти Героя із лампадками та прапорами.

З 15 листопада по 17 листопада на території Копичинецької громади оголошено днями жалоби.