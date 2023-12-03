“Був залюблений у життя”: під Бахмутом загинув боєць з Тернопільщини Ярослав Кондришин

Чергова жахлива звістка надійшла на Тернопільщину. Під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі на Донеччині загинув мешканець села Смиківці Ярослав Кондришин. Бійцю було 38 років.

Ярослав з 27 листопада вважався зниклим безвісти. Проте 2 грудня тіло військовослужбовця було знайдено та евакуйовано. Про важку втрату повідомили у Великобірківській селищній раді.

“Селищний голова та весь колектив Великобірківської селищної ради висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого.

Вічна слава українському герою, який захищав Батьківщину і віддав за неї найдорожче – власне життя.

Вічна пам’ять Герою…”, – ідеться у зверненні селищної ради.

Ярослав Кондришин був вихованцем тернопільського осередку Спілки Української Молоді. Відомий своїми вишивками.

Як розповів сумівець Юрій Юзич, Ярослав воював у складі 42-ї механізованої бригади. Загинув під Кліщіївкою.

«Нашого Ярка завжди вирізняли чесність, щирість, людяність, дієвий патріотизм, віра в добро та усвідомлення того, що це добро в світі маємо примножувати своїми руками.

Ярко був залюблений у життя, сприймаючи його з особливою філософією людини, яка знає що має робити і до чого вона покликана», – написала в некролозі світова організація Ukrainian Youth Association – CYM Global.