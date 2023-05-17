Станом на ранок 17 травня втрати російських військ та їхніх найманців в Україні становлять близько 200 590.
Упродовж минулої доби українські захисники ліквідували щонайменше 610 російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- танків / tanks ‒ 3771 (+9) од.,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 7365 (+17) од.,
- артилерійських систем / artillery systems – 3166 (+16) од.,
- РСЗВ / MLRS – 562 (+0) од.,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 318 (+2) од.,
- літаків / aircraft – 308 (+0) од.,
- гелікоптерів / helicopters – 294 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 2748 (+16),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 982 (+9),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 6067 (+19) од.,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 417 (+7).