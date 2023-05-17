Що я роблю для перемоги?

Захищаю Україну зі зброєю в руках.

Допомагаю захисникам коштами.

Передаю необхідні бійцям речі та продукти.

Допомагаю силам оборони іншим способом.

Працюю і сплачуюю податки.

"Воюю" на інформаційному фронті.

Молюся за наших захисників.

Займаюся волонтерством.