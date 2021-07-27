У Монастириськах працівники міської лікарні погрожують вдатися до акцій протесту через невиплату зарплати.

Медики досі не отримали заробітної плати за червень, а так звані “ковідні” їм боргують іще з травня.

Про це у Фейсбуці повідомив голова районної профспілкової організації медичних працівників Віталій Тріщук.

“На превеликий жаль, на сьогоднішній день склалася неприпустима ситуація по невиплаті заробітної плати в КНП “Монастириська міська лікарня”. Вже кінець липня, а працівники не отримали зарплату за червень, авансу за липень, відпускних, оздоровчих. Також не виплачені “ковідні” кошти за травень (працював ковідний госпіталь). Існує величезна заборгованість по лікарняних листках.

Зі слів керівників нашого КНП вони постійно звертаються до НСЗУ, в МОЗ, але “віз і нині там”.

Сьогодні вже говорять про відпустки за свій рахунок, а далі, ймовірно, почнеться оптимізація.

НСЗУ ставить все жорсткіші умови: КТ, пандуси, 6-8 анестезіологів, ліфти і т.д. і т.п. Що далі?- Злітні смуги?

Мені цікаво, із таким відношенням до медиків, коли почнеться 3 хвиля ковіду – хто буде лікувати ковідних хворих? “Айтішники” з НСЗУ?

Працівники нашої лікарні втомились бути бездушними рабами і безправними вівцями! Ми рішуче налаштовані привернути увагу до наших проблем! Тому ми плануємо розпочати мирні акції протесту в Монастириськах. Просимо інші заклади нас підтримати”, – ідеться у дописі чоловіка.

У коментарях мешкаці району висловлюють підтримку медикам.