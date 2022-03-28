Втікав від патрульних: у Тернополі розшукали підлітка з Києва, котрий вирішив повернутися додому

Вчора близько 10-ї години ранку на спецлінію 102 звернулася схвильована жінка. Вона повідомила, що її 14-річний син зранку пішов із дому та надіслав їй повідомлення, що їде назад до Києва.

Заявниця пояснила, що її сім’я вимушена була покинути домівку у столиці через війну.

Патрульні негайно подалися на пошуки юнака, передали інформацію про зовнішній вигляд колегам та перевірили територію авто- та залізничного вокзалів. Охоронцям порядку вдалося визначити орієнтовне місце розташування хлопця за допомогою геолокації. Він перебував на виїзді з міста та зупиняв попутний транспорт. Побачивши поліцейський автомобіль, підліток спробував утекти та патрульні швидко наздогнали його, й доставили до відділку.

На місце прибула і мати хлопчика, яка була безмежно вдячна охоронцям порядку за допомогу.