Фальшивих 25 тис. доларів продали шахраї валютнику у Тернополі. У нього забрали майже мільйон гривень.

Про це повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Зловмисників затримали у Кременці. До спецоперації залучали підрозділ Корд.

«У нас був зафіксований злочин. На територію міста Тернополя приїхали шахраї, які хотіли надурити валютника і надурили. Всунули йому «ляльку» – 25 тис. доларів з підробленими грошима. Забрали в нього мільйон гривень. У Кременці шахраїв затримали, був застосований спецпідрозділ Корд, вилучені гроші. З нами працювали наші київські колеги. У шахраїв були вуса наклеєні. Гарно підготувалися. Нагадую, що незаконні валютні операції – це небезпечна робота. Ми знайшли гроші потерпілого. Надіємося, що суд якісно розгляне цю справу – незаконні валютні операції, мільйон буде на бюджеті, допомагатиме армії захищати Батьківщину», – зазначив Олександр Богомол.

Остаточне рішення у справі валютника прийме суд. Наразі триває розслідування.