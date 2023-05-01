В ефірі “Ух-радіо”, начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол розповів про процеси, які відбуваються щодо святинь московського патріархату на території області.

“Ми всі бачили по інших областях і по нашій області схиляння представників ПЦУ до УПЦ для того, щоб віряни приходили в церкви православної церкви України, – відзначив Олександр Богомол. Його слова цитує видання Тернополяни. – Це все добре, люди мають право переконувати, в нас також відбувається по Коновальця також біля церкви Віри, Надії, Любові, мітинги, люди збираються, переконують людей, ми Слава Богу домовилися зі сторонами, щоб це проходило в цивільному руслі, без будь-яких порушень громадського порядку і так це відбувається. З початку останніх двох тижнів, вірніше, на протязі останніх двох тижнів, було 19 випадків, коли релігійні громади будуть перереєстровані з УПЦ в ПЦУ на території області. Храми були передані до ПЦУ, там де якраз власність храмів це власність релігійних громад. Тут по Тернополю власність цього храму це власне власність юридичної особи єпархії, проводиться з представниками УПЦ роз’яснювальна робота, щоб вони об’єдналися з ПЦУ і серед людей все проходить спокійно”.

Щодо Почаївської Лаври Олександр Богомол відзначив, що все вирішують на рівні Києва.

“По Почаївській Лаврі сьогодні ми бачимо процесів ніяких немає. Всі процеси відбуваються в Києві, і відповідно, по результатах буде відомо з Києва”, – сказав Олександр Богомол. – В місті Кременці на сьогодні є монастир, де сьогодні закінчився термін передачі користування УПЦ. Зараз проходять процеси, судові тяжби, для виселення окремих людей, які користуються заповідником. Загалом хочу звернутися до людей, що будь-які релігійні процеси, які відбуваються, мають відбуватися у законному руслі. По Почаєву ще було вислови людей колабораційні, були виправдання російської агресії, всі бачили, коли журналістка брала у людей старшого віку інтерв’ю в Почаєві. В нас буде відповідне реагування. Є кримінальна відповідальність за виправдання російської агресії щодо України. Є кримінальна відповідальність за підтримку такої агресії, тому слід людям бути розумними і правду оцінювати об’єктивно, а не те, що лапші на вуха навішали російські Телеграм-канали.

Детальніше у відео “Ух-радіо“.