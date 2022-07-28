Бездепозитний бонус дозволяє отримати від казино подарунок без необхідності поповнювати ігровий баланс. Але потрібно зауважити, що можуть бути інші умови.

Кожен гравець бажає отримати бездепозитний бонус казино без поповнення ігрового балансу. Такі заохочення майже ні чим не відрізняються від депозитних, але зустрічаються набагато рідше. В якості бонусу казино з ліцензією може зарахувати кешбек, бали лояльності, безкоштовні оберти, квитки на турнір або лотерею та навіть реальні гроші. Потрібно тільки виконати певні умови. Дізнатися більше про заохочення без депозиту від ігрового майданчика можна нижче.

Що таке бездеп та як його отримати

Існує безліч бонусів, які пропонують казино. Наприклад, новачки отримують вітальні подарунки, а постійні гравці – беруть участь у програмі лояльності. У більшості випадків йдеться про депозитні заохочення, які зараховуються ще до верифікації. Тобто щоб отримати фріспіни, кешбек або процент, потрібно лише поповнити ігровий рахунок. Але більшість авторитетних онлайн-казино також пропонують бездепозитні подарунки.

Щоб скористатися таким заохоченням, треба виконати певні умови. У Топ найпопулярніших входять такі:

Реєстрація акаунту на сайті казино;

Завантаження мобільного софту;

Перехід на новий рівень програми лояльності;

Повне заповнення профілю;

Надання скан-копій документів до технічної підтримки;

Програш певної суми протягом тижня або місяця;

Вибір конкретної гри;

Активація бонусу на день народження;

Відгук на офіційній сторінці соціальної мережі;

Підключення Телеграм-бота, тощо.

Тільки після цього гемблеру буде нараховано бездепозитний бонус. Але це не означає, що виграш, отриманий завдяки заохоченню, можна відразу ж вивести на свій гаманець. Зазвичай його потрібно ще відіграти. Усі ці умови завжди вказано в описі. Особливої уваги заслуговує кількість бонусів, вейджер та час активації. Якщо йдеться про фріспіни, потрібно врахувати ще й особливості ігрового автомата.

Навіщо казино пропонують подібні акції

На порталі Слотермен підготовлено рейтинг ігрових закладів, які пропонують бездепозитні бонуси. Але не всі гравці, особливо новачки, розуміють навіщо їм такі заохочення. Вони вважають, що це певний маркетинговий інструмент та відмовляються грати на офіційному сайті будь-якого клубу.

Бонуси без депозиту дійсно є частиною маркетингу. Але нічого небезпечного у цьому не має, оскільки заклади таким чином збільшують кількість клієнтів, частина з яких стане постійними гравцями. Гемблер також отримує вигоду. Крім того, інколи бездеп пропонує провайдер, а не казино.

До переваг подарунків без депозиту відноситься таке:

Збільшення шансів на виграш;

Бездеп можна використати у дзеркалі сайту;

Не потрібно витрачати власні гроші на депозит;

Від подарунка можна відмовитися.

Але найголовніше те, що після відіграшу бонусного рахунку клієнт отримує виплату реальними грошима. Крім того, деякі бездепозитні подарунки навіть не потрібно відігравати. Достатньо лише натиснути кнопку Вхід у шапці сайту, пройти авторизацію, обрати слот та використати бонус.