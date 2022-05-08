Юні художники Тернопільщини беруть участь в обласній виставці – конкурсі «Творчість юних».

Це традиційний конкурс, який щороку організовує Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Третій рік поспіль він проходить в онлайн-режимі. Гасло цьогорічної події «Все буде Україна!».

– Традиційна обласна виставка-конкурс учнівських творчих робіт «Творчість юних» – підсумкова за навчальний рік – цьогоріч проходить у складний для України час, – каже Галина Романська, методистка навчально-методичного кабінету Тернопільського обласного методичного центру народної творчості. – Зараз, у час квітучого буяння весни, здригається земля, гинуть люди, безневинні діти… Та, попри все, ми віримо в нашу українську армію, силу і мужність наших воїнів та неминучу перемогу. Тема виставки-конкурсу «Все буде Україна!». продиктована глибокою вірою у світле майбутнє нашої держави, яка вистоїть, відбудується і займе достойне місце серед провідних держав Європи та бажанням побачити саме дитячий погляд у майбутнє, адже їм – юним – жити і творити в епоху НОВОЇ України.

Свої твори на конкурс подали учні із 14 мистецьких шкіл області. Представлені живопис, графіка, рисунок, скульптура та декоративно-прикладне мистецтво. Всього – 138 робіт. Відповідно до положення «Про обласну виставку-конкурс творчих робіт учнів мистецьких шкіл області «Творчість юних» журі визначить по 2 кращі роботи у номінаціях «Образотворче мистецтво» та «Декоративно-прикладне мистецтво».

Фото зі сторінки ТОМЦНТ у фейсбуці