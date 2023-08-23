Сьогодні, 23 серпня, з нагоди свята Дня Державного прапора України міський голова Тернополя Сергій Надал відвідав військовослужбовців одного із тернопільських гарнізонів та вручив захисникам нагороди.

Разом з волонтерами центру «Допомога армії від Тернополя» військовим, які на передовій, також передано посилки від рідних та близьких і необхідне спорядження.

«Синьо-жовті нашивки оберігають безстрашні серця наших Героїв на передовій. Зараз, в цю хвилину, захисники виборюють нашу рідну землю аби кожне немовля відчувало лише батьківську любов та турботу, аби кожен школяр здобував якісну освіту тут, у вільній країні. – відзначає Сергій Надал. – Щоб кожен українець повернувся до свого рідного дому, до своєї родини, а синьо-жовті стяги замайоріли над усією Україною. Вклоняємося нашим захисникам за їхню відвагу, мужність і відданість. Нехай береже Господь кожного, хто виборює світле українське майбутнє. Пам’ятаємо про полеглих Героїв».

Дрон, відзнаки, подарунки, футболки та інше міський голова вручив 44-тій окремій артилерійській бригаді. Також вручив сертифікати на квартири воїнам.

“Дякуємо вам за кожне збережене життя! Ви наша сила та мужність. Разом до Перемоги!”, – зазначив Сергій Надал.