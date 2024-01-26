“Вражаюча”: шведський художник створив портрет відомої волонтерки і захисниці з Тернополя

Шведський художник написав портрет відомої тернополянки, етнографині, письменниці, волонтерки, а нині – захисниці Лілії Мусіхіної.

Картину митець створив на основі світлини, на якій тернополянку зафіксували з автоматом в руках. Фото було зроблене ще у 2022 році у Чернігівській області.

Роботу опублікувала у Фейсбуці Поліна Іванова.

“Цю неймовірну картину створив мій колишній, Едді, за мотивом реального фото моєї подруги Ліля Мусіхіна.

Робота щойно завершена.

Ліля героїчна жінка, військова. Мамина подруга. Дуже добра і чуйна людина.

Вийшов дійсно шедевр!”, – написала Поліна.

У коментарях користувачі висловлюють захоплення роботою, називаючи її “вражаючою”.

На допис відреагувала сама Лілія Мусіхіна.

“Дякую за добрі слова. Картина вражаюча. Дякую Едді та тобі, що не даєте світу забути ціну нашої свободи”, – прокоментувала захисниця.

Довідково

Лі́лія Іва́нівна Мусі́хіна, псевдо «Зозуля». Народилася у 1978 році в Тернополі. Українська письменниця, етнограф, громадська діячка, активістка тернопільської «Самооборони», волонтерка.

Закінчила школу № 11, Тернопільський кооперативний технікум (1998, спеціальність «Художнє оформлення та організація торгової реклами»), Тернопільський національний педагогічний університет (2008, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література»).

Однією з перших із тернополянок почала активно допомагати воїнам АТО. За час російсько-української війни вона з побратимами організувала цілу волонтерську мережу в Тернополі.

Нині разом із чоловіком Сергієм та донькою Ельвірою перебуває у лавах Сил оборони України.