Вперше за майже дві сотні років українська молитва пролунала у Миколаївському соборі в Кременці

У Миколаївському соборі в Кременці сьогодні вперше за два століття відбулося Богослужіння української церкви.

Символічно, що сталася ця подія у день Святого Миколая та День Збройних Сил України.

Служіння провели Митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, Митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Митрополит Хмельницький і Камʼянець-Подільський Павло та всечесні отці Православної Церкви України. Участь у дійстві взяли також військовослужбовці, батьки загиблих Захисників, депутати обласної ради і багато місцевих мешканців.

“У День Святого Миколая Чудотворця наші молитви і побажання були спільними для всіх – просимо Перемоги у війні з московським агресором і процвітання нашій Україні. Особлива вдячність працівникам Служби безпеки та Нацполіції, які минулого тижня дуже професійно здійснили процес повернення цього Собору у власність держави! Тепер кожен українець має нове місце сили для того, щоб почерпнути віри і натхнення!”, – зазначив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Нагадаємо, досі храмом користувалася УПЦ московського патріархату. Оскільки на початку 2023 року завершився термін дії договору про безоплатне користування собором громадою УПЦ, суд зобов’язав парафію повернути святиню Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику. 30 листопада державна виконавча служба разом з правоохоронцями виселила представників УПЦ МП з собору та комплексу споруд біля нього.

Довідково

Свято-Миколаївський собор (раніше Францисканський монастир) – пам’ятка архітектури національного значення. Був заснований 1606 року єпископом Марціном Шишковським при дерев’яному парафіяльному костелі Успіння Діви Марії.

У середині XVII ст. тодішній Францисканський монастир був розгромлений, а згодом відновив свою діяльність. У XVIII ст. Станіслав Потоцький надав значні кошти для добудови костелу.

На початку XIX століття монастир володів селом Бонівка (нині Кременецького району), а до парафії входило місто Кременець і близько 40 навколишніх сіл.

1832 року за указом царя Ніколая І Францисканський монастир закрили, а його територію і споруди зайняла Московська православна церква. Костел переосвятили на Миколаївський собор.