У центрі Тернополя в Різдвяній шопці народилися ягнята. Це вперше, коли на світ з’явилося зразу 2 тваринки.

Зараз про них з рештою овець опікуються працівники, пише “Файне місто”.

Як розповів журналістам директор КП “Об’єднання парків культури і відпочинку міста Тернополя” Микола Ткач, про те, що вівця вагітна, не знали. Одне народилося минулого тижня, друге – цього. Тварин оглянув ветеринар і відпустив до матері. Хто з них якої статі ще не знають, адже до малечі не лізуть, щоб їм не нашкодити. Ягнята п’ють мамине молоко, їм поступово вводитимуть прикорм.

Директор наголосив, що тваринами НЕ ХОЛОДНО, якщо надворі погіршується погода, вони можуть сховатися у хвою “хатинку”, там зігрітися і перечекати негоду. До того ж, вівці витривалі тварини, вони можуть спокійно жити як при температурі повітря -5 градусів морозу, так навіть при мінус 15.

Крім того, на ніч тварин закривають, тобто холод до них не надходить. Тому, переживати про новонароджених не варто, про них дбають та піклуються.

Також Микола Ткач звернувся до відвідувачів з проханням НЕ ГОДУВАТИ тварин. Це може їм НАШКОДИТИ!

“Тварин категорично не можна годувати відвідувачам. Були випадки, коли біля овець прибирали пакети, обгортки, солодощі, кукурудзяні палички і навіть шкірки від бананів. Зрозумійте, це може нашкодити тваринам і призвести до найгірших наслідків”, – наголосив директор.

Начальник пояснив, що харчова база тварин достатня. Вони їдять сіно і зернові. Овець годують вранці, коли випускають, та ввечері, коли закривають у “хатинці”. Тому зайіий раз турбуватися не треба.

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